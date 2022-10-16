Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что страна находится под угрозой исчезновения без дружбы с Россией.

16 октября глава Министерства внутренних дел Республики Сербия Александр Вулин в своём интервью для сербской газеты «Новости» оценил шансы на существование государства без дружбы с Российской Федерацией.

Вулин убеждён в том, что процветающее будущее Сербии возможно лишь при поддержании дружеских отношений «с Россией, Китаем и другими свободными странами», ведь в противном случае страна будет находиться под риском «физического исчезновения».