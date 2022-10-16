Незадолго до своей смерти, Тесла работал с другим гением, Эйнштейном
2022-10-16
19:01
Работали они, над проектом для ВМС США на военно-морской верфи Филадельфии, где они пытались создать электромагнитно заряженный плащ-невидимку для военного корабля США «Элдридж» .
Эксперимент якобы был основан на аспекте единой теории поля, термина, придуманного Альбертом Эйнштейном.
Единая теория поля нацелена на математическое и физическое описание взаимосвязанной природы сил, составляющих электромагнитное излучение и гравитацию, хотя на сегодняшний день ни одна теория не смогла успешно выразить эти взаимосвязи в жизнеспособных математических или физических терминах.
В основном они пытались создать стелс-технологии, они установили большое количество катушек Тесла, чтобы создать вокруг корабля плазменное поле, которое делает корабль «невидимым» для радаров, но в процессе эксперимента произошло нечто неожиданное.
Корабль не просто исчез с радаров, согласно сообщениям, USS Eldridge полностью исчез и снова появился с частью экипажа, «застрявшими» в металл корабля.
Традиционные ученые считают, что так называемый Филадельфийский эксперимент — всего лишь розыгрыш, но некоторые настаивают на том, что эта версия является подлинной.
Утечка показаний с засекреченных уровней секретности в правительстве США. Филадельфийский эксперимент был реальным, что солдаты на этом корабле были дезориентированы, и в итоге они вошли в корпус. После того, как корабль «вновь появился», их тела слились с металлом корпуса.
Однажды Тесла сказал: «Настоящее принадлежит им, но будущее, ради которого я действительно работал, принадлежит мне».
Опубликовано: Антон Райт
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