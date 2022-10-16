МИД РФ: обвинения ООН в использовании армией России виагры, извращенная фантазия
2022-10-16
19:17
Мария Захарова назвала обвинения ООН российской армии в использовании виагры извращенной фантазией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамиры Паттен в адрес российских военных выходит за рамки извращеннй фантазии.
Ранее Паттен заявила, что военнослужащие российской армии используют медицинские препараты стимулирующие сексуальное воечение с целью совершения насилия над мирными жителями Украины. Таким образом реализуется военная стратегия запугивания, подчеркнула спецпредставитель ООН.
Опубликовано: Максим Алексеев
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