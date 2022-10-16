«Не будет иметь такой успех»: карьере Нагиева предрекли неудачу

По мнению продюсера Павла Рудченко, актер представлял собой на ТВ сформировавшийся бренд, а в другой сфере его опыт будет только мешать.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Дмитрию Нагиеву на театральных подмостках не удастся достичь такого успеха, как на телевидении, сообщает Рамблер.

По словам продюсера, актер - уже сформировавшийся бренд, который создавался годами. В другой сфере его опыт будет только мешать.

«В каких бы проектах и постановках он ни участвовал как актер и даже режиссер - не будет иметь такого успеха, как в роли шоумена. Его популярность здесь сыграет злую шутку. Есть такой секс-символ, его и хотят видеть. А в спектаклях его образ размыливается», — уверен Рудченко.

Постановки с участием Нагиева анонсированы на афишах.

23-го ноября в Москве и 3-го декабря в Санкт-Петербурге планируется постановка "Кыся" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.