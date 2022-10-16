Необычный с юных лет: интересные факты о Бенито Муссолини

Бенито Муссолини-основатель Итальянского фашизма,и весьма спорная во многом личность для историков.

В детстве Муссолини был трудным ребенком. Он постоянно влезал в драки, возглавлял банды хулиганов, два раза был исключен из школы.

В церковной школе-интернате он поранил одноклассника, в другой школе пытался зарезать собственную девушку.

Вместе с бандами хулиганов он совершал набеги на фермы и предприятия, грабили и разоряли их, а также они срывали церковные служения. Они тычили, щипали и по разному причиняли боль случайным посетителям общины.

Родители его первой жены запрещали ему жениться на своей дочери, Муссолини достал пистолет, и заставил их дать согласие.

У Муссолини родился сын от первой жены, но позже, после прихода к власти Муссолини уничтожил все,что было связано с первым браком, и упрятал свою первую жену и ребенка в психбольницу, где они оба и скончались.

Сын Бенито Альберто молодым все в той же больнице, у него не было жены и детей.

После первой встречи Гитлера и Муссолини, Муссолини назвал (при своих конечно) Гитлера сумасшедшим.

Муссолини был изначально социалист но потом решил изменить свою идеологическую идею и стал фашистом.

Тогда же Муссолини собрал кучу сторонников и устроил марш на Рим, где потребовал от короля сделать себя премьер-министром.

В юности будущий политик занимался преподаванием, примерно в то же время кстати он увлекся политикой.

На одном из политических съездов в Швейцарии, в начале 20 века он познакомился с Владимиром Лениным.

Муссолини всю жизнь был расистом, но к концу своей жизни немного изменил политику.

На своем последнем интервью Муссолини раскритиковал расовую теорию нацистов и осудил их славянофобскую пропаганду.

Муссолини в последнем интервью также сказал, что война против СССР была ошибочной, и Советский Союз стал бы хорошим союзником Италии против США и Великобритании.