Необычный с юных лет: интересные факты о Бенито Муссолини
2022-10-16
19:21
Бенито Муссолини-основатель Итальянского фашизма,и весьма спорная во многом личность для историков.
В детстве Муссолини был трудным ребенком. Он постоянно влезал в драки, возглавлял банды хулиганов, два раза был исключен из школы.
В церковной школе-интернате он поранил одноклассника, в другой школе пытался зарезать собственную девушку.
Вместе с бандами хулиганов он совершал набеги на фермы и предприятия, грабили и разоряли их, а также они срывали церковные служения. Они тычили, щипали и по разному причиняли боль случайным посетителям общины.
Родители его первой жены запрещали ему жениться на своей дочери, Муссолини достал пистолет, и заставил их дать согласие.
У Муссолини родился сын от первой жены, но позже, после прихода к власти Муссолини уничтожил все,что было связано с первым браком, и упрятал свою первую жену и ребенка в психбольницу, где они оба и скончались.
Сын Бенито Альберто молодым все в той же больнице, у него не было жены и детей.
После первой встречи Гитлера и Муссолини, Муссолини назвал (при своих конечно) Гитлера сумасшедшим.
Муссолини был изначально социалист но потом решил изменить свою идеологическую идею и стал фашистом.
Тогда же Муссолини собрал кучу сторонников и устроил марш на Рим, где потребовал от короля сделать себя премьер-министром.
В юности будущий политик занимался преподаванием, примерно в то же время кстати он увлекся политикой.
На одном из политических съездов в Швейцарии, в начале 20 века он познакомился с Владимиром Лениным.
Муссолини всю жизнь был расистом, но к концу своей жизни немного изменил политику.
На своем последнем интервью Муссолини раскритиковал расовую теорию нацистов и осудил их славянофобскую пропаганду.
Муссолини в последнем интервью также сказал, что война против СССР была ошибочной, и Советский Союз стал бы хорошим союзником Италии против США и Великобритании.
Опубликовано: Игнат Ветров
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