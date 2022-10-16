В США заявили о нежелании коллективного Запада видеть Украину победителем
2022-10-16
19:37
Американская журналистка Энн Эпплбаум утверждает, что западные страны не хотят видеть Украину победителем в спецоперации.
16 октября американская журналистка Энн Эпплбаум в ходе выступления на саммите PGS22 в Германии рассуждала о причинах по котором Запад не поставляет Украине танки и пришла к выводу, что западные страны не хотят победы Киева в украинском конфликте.
Эпплбаум считает, что причина кроется в разочаровании из-за того, что коллективный Запад не может прийти к однозначному выводу о том, как будет выглядеть победа Украины и как это повлияет на расстановку сил на мировой арене.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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