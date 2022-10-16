В Германии из-за энергетического кризиса могут закрыться больницы

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах предупредил о возможном закрытии больниц в Германии из-за энергетического кризиса.

16 октября глава Федерального министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах в своём пресс-релизе рассказал о влиянии энергетического кризиса на медицинское обслуживание населения страны.

Лаутербах считает, что из-за проблем в экономике ФРГ, вызванных сбоями в поставках энергоресурсов из России, в обозримом будущем могут закрыться больницы, а также другие социальные объекты Германии.