В Германии из-за энергетического кризиса могут закрыться больницы
2022-10-16
19:50
Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах предупредил о возможном закрытии больниц в Германии из-за энергетического кризиса.
16 октября глава Федерального министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах в своём пресс-релизе рассказал о влиянии энергетического кризиса на медицинское обслуживание населения страны.
Лаутербах считает, что из-за проблем в экономике ФРГ, вызванных сбоями в поставках энергоресурсов из России, в обозримом будущем могут закрыться больницы, а также другие социальные объекты Германии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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