Эпплбаум: Запад не поставляет танки Киеву из-за нежелания победы Украины
2022-10-16
19:57
16 октября журналистка Энн Эпплбаум сообщила, что западные государства не хотят победы Украины над Россией в ходе военного конфликта.
В воскрсенье репортёр Энн Эпплбаун выступила на саммите PGS22 в Германии, где публично заявила, что государства коллективного Запада не хотят, чтобы армия Украины победила российские войска по итогам специальной военной операции. По мнению Эпплбаун, нежелание Берина и остальных западных центров передавать танки Киеву связано именно с этим фактом.
Также Энн Эпплбаун уверена, что причина, по которой США и Евросоюз не желают Украине победы, кроется в том, что НАТО и ЕС не знают, как скажется на мире торжество Киева в военном конфликте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Хрустальная ночь»: событие с поэтичным названием, которое привело к геноциду
Образ легендарной Тины Тернер воплотили в кукле Барби
Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией
В Беларуси сотрудники МЧС получили от Минобороны оружие
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО