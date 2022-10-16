Эпплбаум: Запад не поставляет танки Киеву из-за нежелания победы Украины

2022-10-16

19:57

16 октября журналистка Энн Эпплбаум сообщила, что западные государства не хотят победы Украины над Россией в ходе военного конфликта.

В воскрсенье репортёр Энн Эпплбаун выступила на саммите PGS22 в Германии, где публично заявила, что государства коллективного Запада не хотят, чтобы армия Украины победила российские войска по итогам специальной военной операции. По мнению Эпплбаун, нежелание Берина и остальных западных центров передавать танки Киеву связано именно с этим фактом.

Также Энн Эпплбаун уверена, что причина, по которой США и Евросоюз не желают Украине победы, кроется в том, что НАТО и ЕС не знают, как скажется на мире торжество Киева в военном конфликте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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