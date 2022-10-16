16 октября журналистка Энн Эпплбаум сообщила, что западные государства не хотят победы Украины над Россией в ходе военного конфликта.

В воскрсенье репортёр Энн Эпплбаун выступила на саммите PGS22 в Германии, где публично заявила, что государства коллективного Запада не хотят, чтобы армия Украины победила российские войска по итогам специальной военной операции. По мнению Эпплбаун, нежелание Берина и остальных западных центров передавать танки Киеву связано именно с этим фактом.

Также Энн Эпплбаун уверена, что причина, по которой США и Евросоюз не желают Украине победы, кроется в том, что НАТО и ЕС не знают, как скажется на мире торжество Киева в военном конфликте.