Курц: ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

16 октября бывший канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц в своём интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что «ввиду ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на пути переговоров» между Киевом и Москвой.

Курц считает, что только благодаря дипломатии можно избежать крупномасштабного противостояния коллективного Запада и Российской Федерации, ведь «проигрыш - не вариант» для президента России Владимира Путина.