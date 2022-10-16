Курц: ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине

2022-10-16

20:02

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

16 октября бывший канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц в своём интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что «ввиду ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на пути переговоров» между Киевом и Москвой.

Курц считает, что только благодаря дипломатии можно избежать крупномасштабного противостояния коллективного Запада и Российской Федерации, ведь «проигрыш - не вариант» для президента России Владимира Путина.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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