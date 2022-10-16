Fox News: более половины американцев не поддержат Байдена на выборах президента США

Большая часть граждан США не поддержат кандидатуру Джо Байдена на очередных президентских выборах в 2024 году.

16 октября американский телеканал Fox News провёл социологический опрос зарегистрированных избирателей в США об очередных выборах президента Соединённых Штатах, которые состоятся в 2024 году.

Согласно данным опубликованного опроса, 58% респондентов высказались против кандидатуры Джо Байдена и лишь 33% опрошенных американцев поддерживают избрание действующего президента США на второй президентский срок.