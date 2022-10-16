Fox News: более половины американцев не поддержат Байдена на выборах президента США
2022-10-16
20:16
Большая часть граждан США не поддержат кандидатуру Джо Байдена на очередных президентских выборах в 2024 году.
16 октября американский телеканал Fox News провёл социологический опрос зарегистрированных избирателей в США об очередных выборах президента Соединённых Штатах, которые состоятся в 2024 году.
Согласно данным опубликованного опроса, 58% респондентов высказались против кандидатуры Джо Байдена и лишь 33% опрошенных американцев поддерживают избрание действующего президента США на второй президентский срок.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Хрустальная ночь»: событие с поэтичным названием, которое привело к геноциду
Образ легендарной Тины Тернер воплотили в кукле Барби
Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией
В Беларуси сотрудники МЧС получили от Минобороны оружие
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО