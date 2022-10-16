Bloomberg: США проиграют одновременную войну с Россией, Ираном и Китаем

Журналист Bloomberg Хэл Брэндс уверен, что США не смогут победить в войне с Россией, Китаем и Ираном одновременно.

16 октября колумнист газеты Bloomberg Хэл Брэндс сообщил, что уже через несколько лет кризис в районе Украины, Ближнего Востока и Тайваня может достичь своего апогея, ввиду чего правительство США будет вынуждено выбрать для себя страну, за которую будет сражаться американская армия.

По мнению Брэдса, в случае втягивания Вашингтона в конфилкт на Украине американские войска вступят в сражение с Россией, а участие Соединённых Штатов в войне на Тайване или в странах Ближнего Востока столкнёт американское государство с армиями Китая и Иране. Хэл Брэднс уверен, что если США откроют сразу три фронта, но неизбежно проиграют.