Синявский: сотрудники МЧС Беларуси готовы защищать граждан с оружием в руках

Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский заявил, что ведомство получило оружие для своих сотрудников.

16 октября глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский в своём пресс-релизе заявил о готовности сотрудников ведомства защищать Отечество с оружием в руках в соответствии с поручением президента белорусского государства Александра Лукашенко.

Синявский уточнил, что Министерство обороны Беларуси выделило оружие для сотрудников МЧС, чтобы белорусские спасатели могли в случае массовых беспорядков или вооружённого конфликта обеспечивать поддержания порядка в стране.