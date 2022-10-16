Синявский: сотрудники МЧС Беларуси готовы защищать граждан с оружием в руках
2022-10-16
20:31
Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский заявил, что ведомство получило оружие для своих сотрудников.
16 октября глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский в своём пресс-релизе заявил о готовности сотрудников ведомства защищать Отечество с оружием в руках в соответствии с поручением президента белорусского государства Александра Лукашенко.
Синявский уточнил, что Министерство обороны Беларуси выделило оружие для сотрудников МЧС, чтобы белорусские спасатели могли в случае массовых беспорядков или вооружённого конфликта обеспечивать поддержания порядка в стране.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Хрустальная ночь»: событие с поэтичным названием, которое привело к геноциду
Образ легендарной Тины Тернер воплотили в кукле Барби
Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией
В Беларуси сотрудники МЧС получили от Минобороны оружие
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО