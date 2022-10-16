Синявский: сотрудники МЧС Беларуси готовы защищать граждан с оружием в руках

2022-10-16

20:31

Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский заявил, что ведомство получило оружие для своих сотрудников.

16 октября глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский в своём пресс-релизе заявил о готовности сотрудников ведомства защищать Отечество с оружием в руках в соответствии с поручением президента белорусского государства Александра Лукашенко.

Синявский уточнил, что Министерство обороны Беларуси выделило оружие для сотрудников МЧС, чтобы белорусские спасатели могли в случае массовых беспорядков или вооружённого конфликта обеспечивать поддержания порядка в стране.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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