53-летняя актриса Эвелина Бледанс покорила вершину горы Аю-Даг в Крыму

2022-10-16

20:42

Свой подъем она посвятила «солнечным» детям, в том числе сыну Семену, для которых организовала специальную инклюзивную смену.

Российская актриса Эвелина Бледанс поднялась на вершину горы Аю-Даг в Крыму. Компанию звезде составили вопитанники лагеря "Артек", сообщает КП,

"На Аю-Даг поднимаются все «артековцы», кому позволяет здоровье. Наши «солнышки» пока не смогли подняться, но миссия выполнима",- рассказала Бледанс.

Знаменитость находится в отличной физической форме. Она в ходе подъема успевала даже делать физические упражнения. К слову, Эвелина уроженка Ялты, потому родные места старается посещать регулярно.

Телеведущая воспитывает «солнечного» сына Семена, которому сейчас 10 лет. Артистка также помогает другим таким детям, и создала благотворитлеьный фонд «Мы все разные».

Бледанс организовала для воспитаников фонда специальную инклюзивную смену в "Артеке".

Свой подъем звезда посвятила «солнечным»ребятам, в том числе сыну, которые не смогли по состоянию здоровья разделить его с «артековцами».

Опубликовано: Светлана Гаврусева







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