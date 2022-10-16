Образ легендарной Тины Тернер воплотили в кукле Барби
2022-10-16
21:01
Куклу одели в элегантное и сексуальное черное мини-платье в паре с джинсовой курткой и украсили яркими аксессуарами.
Игрушечный бренд Барби в рамках музыкальной серии Barbie Signature представил куклу в образе Тины Тернер.
Это - дань яркому таланту королевы рок-н-ролла, которая прошла путь от певчей в церковном хоре маленького городка в штате Теннесси до легенды мировой эстрады.
Новую куклу Тину одели в элегантное и сексуальное черное мини-платье в паре с джинсовой курткой, подчеркнутой открытыми швами.
Барби Тернер также украсила себя эффектным ожерельем и смелыми серьгами.
Кукла уже поступила в продажу в интернет-магазины, а также в маркеты розничных сетей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Хрустальная ночь»: событие с поэтичным названием, которое привело к геноциду
МЧС: в Беларуси свыше 5 тысяч сооружений для укрытия населения от ракетных ударов
Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией
Образ легендарной Тины Тернер воплотили в кукле Барби
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО