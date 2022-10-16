Образ легендарной Тины Тернер воплотили в кукле Барби

2022-10-16

21:01

Куклу одели в элегантное и сексуальное черное мини-платье в паре с джинсовой курткой и украсили яркими аксессуарами.

Игрушечный бренд Барби в рамках музыкальной серии Barbie Signature представил куклу в образе Тины Тернер.

Это - дань яркому таланту королевы рок-н-ролла, которая прошла путь от певчей в церковном хоре маленького городка в штате Теннесси до легенды мировой эстрады.

Новую куклу Тину одели в элегантное и сексуальное черное мини-платье в паре с джинсовой курткой, подчеркнутой открытыми швами.

Барби Тернер также украсила себя эффектным ожерельем и смелыми серьгами. 

Кукла уже поступила в продажу в интернет-магазины, а также в маркеты розничных сетей. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: