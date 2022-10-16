МЧС: в Беларуси свыше 5 тысяч сооружений для укрытия населения от ракетных ударов

Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский рассказал о сооружениях, которые могут использоваться для укрытия населения от ракетных ударов.

В воскресенье, 16 октября 2022 года, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в своём интервью белорусскому телеканалу «ОНТ» заявил, что на территории страны в настоящее время существует более 5000 сооружений, которые могут быть использованы для обеспечения защиты населения при угрозе ракетных ударов.

Синявский отметил, что в случае возникновения непосредственной опасности, МЧС будет оперативно оповещать белорусов где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежище дабы обезопасить свою жизнь.