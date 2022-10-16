Рогов: Украина готовит новую высадку десанта для захвата Запорожской АЭС

Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские войска намереваются высадиться в районе ЗАЭС.

Вечером 16 октября глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вооружённые силы Украины намереваются предпринять новую попытку высадки десантников в Энергодаре для захвата местной атомной электростанции.

По словам Рогова, ранее ВСУ пытались форсмровать реку Днепр на моторных лодках, планируя дальше захватить Запорожскую АЭС, однако теперь украинские военные хотят атаковать данный объект сразу с нескольких направлений с целью повышения шансов на успех данной операции.