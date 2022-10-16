В Кишиневе начались столкновения протестующих с полицией

В Кишиневе, столице Молдовы, 16 октября резко начались многотысячные акции протеста.

16 октября в Кишиневе вспыхнули акции протеста. Люди недовольны повышением цен и политикой действующего правительства во главе с Майей Санду.

Как заявили протестующие, они хотят привести на улицы Кишинева до 70 тысяч человек. Протестующие не намерены покидать улицы до отставки правительства.

"К акциям намерены привлечь 70 000 человек и протестовать до тех пор, пока власть не уйдет в отставку", - сообщает "Московский Комсомолец".

Также известно, что в Кишиневе полиция начала разгон недовольных. Люди оказывают сопротивление стражам правопорядка.