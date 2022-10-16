Аль Сауд отверг обвинения США в том, что Эр-Рияд встал на сторону Москвы

2022-10-16

22:14

Саудовский министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд прокомментировал обвинения США о поддержке России.

16 октября глава Министерства обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд в своём аккаунте Twitter прокомментировал обвинения Вашингтона в том, что что Эр-Рияд встал на сторону Москвы, поддержав решение о снижении объёмов добычи нефти.

Аль Сауд выразил своё удивление подобному заявлению США и с уверенностью заявил, что принятое из экономических соображений решение было одобрено всеми странами-участницами ОПЕК+ и никак не связано с ситуацией в Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: