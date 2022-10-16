В Николаеве после обстрела со стороны России начался пожар

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил что, результате обстрела со стороны России в Николаеве начался пожар.

В воскресенье ночью, 16 октября 2022 года, ряд крупных украинских Telegram-каналов сообщили о том, что в административном центре Николаевской области в результате «прилёта» со стороны России начался крупный пожар, в городе звучит сирена воздушной тревоги.

Глава Николаевской области Виталий Ким подтвердил украинскому интернет-изданию «Страна» распространяемую в Telegram информацию о пожаре при попадании российской ракеты по неназванному объекту инфраструктуры в Николаеве.