В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога из-за риска ракетных ударов
2022-10-16
22:32
Вечером 16 октября сигналы воздушной тревоги раздались сразу в трёх областях Украины.
В воскресенье вечером украинское информагентство "Страна.ua" сообщило, что Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги, которые информируют местных жителей о высокой вероятности ракетных ударов со стороны России и необходимости проследовать в убежища.
По данным ряда СМИ, после объявления воздушной тревоги в трёх областях Украины взрыв раздался на территории Одесской области, где сигналы экстренного оповещения не работали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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