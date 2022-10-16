В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога из-за риска ракетных ударов

Вечером 16 октября сигналы воздушной тревоги раздались сразу в трёх областях Украины.

В воскресенье вечером украинское информагентство "Страна.ua" сообщило, что Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги, которые информируют местных жителей о высокой вероятности ракетных ударов со стороны России и необходимости проследовать в убежища.

По данным ряда СМИ, после объявления воздушной тревоги в трёх областях Украины взрыв раздался на территории Одесской области, где сигналы экстренного оповещения не работали.