Страны НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию
2022-10-17
00:41
Страны Североатлантического альянса приступили у учениям «Стойкий полдень» на северо-востоке Европы.
Стартовали плановые учения Североатлантического альянса "Стойкий полдень" с участием 14 государств. Маневры продляться до 30 октября.
Планируется задействовать до 60 самолетов ВВС НАТО. По сообщениям бельгийских СМИ центром учений станет авиабаза Кляйн Брюгель.
Опубликовано: Максим Алексеев
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