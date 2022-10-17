Страны НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию

2022-10-17

00:41

Страны Североатлантического альянса приступили у учениям «Стойкий полдень» на северо-востоке Европы.

Стартовали плановые учения Североатлантического альянса "Стойкий полдень" с участием 14 государств. Маневры продляться до 30 октября.

Планируется задействовать до 60 самолетов ВВС НАТО. По сообщениям бельгийских СМИ центром учений станет авиабаза Кляйн Брюгель.

Опубликовано: Максим Алексеев







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