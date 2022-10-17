WP: Иран тайно поставит России ракеты класса «земля-земля» Zolfaghar дальностью 700 км

Иран планирует тайно поставлять России тяжелое вооружение, в том числе ракеты класса "земля-земля" и боевые беспилотники, сообщила в воскресенье, 16 октября, американская ежедневная газета The Washington Post.

Предоставление России ракет класса "земля-земля" станет первым случаем, когда власти Тегерана поддержат Москву таким образом, отмечает вашингтонская газета со ссылкой на источники в США и странах-союзниках. По предположениям западных аналитиков, Кремлю сложно обновлять ракетные резервы продукцией собственного производства.

Иран становится все более важным партнером России, чьи ракетные запасы истощаются, а пострадавшая от санкций военная промышленность не в состоянии выполнять заказы военных.

Издание сообщает что это ракеты "Фатех-110" и "Зулфагар" с дальностью полета 300 км и 700 км соответственно, а также беспилотные летательные аппараты "Мохаджер-6" и беспилотники-камикадзе "Шахед-136".

Министерство иностранных дел Ирана отрицает отправку какого-либо оружия в Россию.

Портал Defence24 указал, что Тегеран уже поддерживает российскую армию, продавая свои беспилотные комплексы. Однако, как подчеркивается, продажа "ракет, способных нести боевую часть в 500 кг взрывчатого вещества, — это совершенно иной масштаб угроз, например, для мирного населения Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 15 октября, что российские войска уже использовали иранские беспилотники для атаки различных целей в его стране.

Со ссылкой на официальных лиц газета Washington Post сообщила, что Тегеран поставляет России, среди прочего, беспилотники Mujaher-6 и Shahed-136. Особенно последние из-за их большого количества становятся все большей проблемой для Украины.