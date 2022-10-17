Путин не станет встречаться с прибывшим в Москву заместителем генсека ООН
2022-10-17
07:37
Президент Российской Федерации не будет встречаться с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин не планирует встречу с Мартином Гриффитсом.
Мартин Гриффитс планирует в свою очередь провести в Москве ряд встреч относительно зерновой сделки.
Напомним, что Россия и Украины договорились при посредничестве ООН и Турции о разблокировке портов в Черном море для вывоза зерна.
Гуманитарные коридоры позволили вывезти уже более шестидесяти сухогрузов с зерновыми, в том числе по программе продовольственной и сельскохозяйственной структуры ООН (ФАО).
Опубликовано: Тарас Медведев
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