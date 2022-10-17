Путин не станет встречаться с прибывшим в Москву заместителем генсека ООН

Президент Российской Федерации не будет встречаться с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин не планирует встречу с Мартином Гриффитсом.

Мартин Гриффитс планирует в свою очередь провести в Москве ряд встреч относительно зерновой сделки.

Напомним, что Россия и Украины договорились при посредничестве ООН и Турции о разблокировке портов в Черном море для вывоза зерна.

Гуманитарные коридоры позволили вывезти уже более шестидесяти сухогрузов с зерновыми, в том числе по программе продовольственной и сельскохозяйственной структуры ООН (ФАО).