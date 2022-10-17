Клико сообщил о взрывах в центре Киева во время воздушной тревоги

2022-10-17

07:55

Мэр Киева Виталий Клико рассказал о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы.

Утром 17 октября киевский мэр Виталий Кличко опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что местные жители слышали звуки взрывов в Шевченковском районе города, расположенном в центре столицы Украины. Также Кличко призвал граждан не игнорировать звуки воздушной тревоги, которая звучит в Киевской области.

По данным новостных Telegram-каналов, в Киевской области наблюдается активность российских дронов-камикадзе, которые могли спровоцировать взрыв в Киеве.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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