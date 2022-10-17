Живицкий: на объекте критической инфраструктуры Сумской области произошёл взрыв

Представитель администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о новом взрыве в регионе.

17 октября сотрудник государственной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий опубликовал новое сообщение в одной из соцсетей, где заявил, что во время воздушной тревоги в регионе произошёл взрыв на одном из местных объектов критически значимой инфраструктуры.

Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко уведомляет, что утром понедельника в Шевченковском районе украинской столицы также был слышен взрыв.