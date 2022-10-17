Росгвардия задержала за неделю 90 агентов СБУ в Херсонской и Запорожской областях
2022-10-17
08:04
Сотрудники Росгвардии произвели задержание не менее девяноста пособников Службы безопасности Украины в двух новых регионах России.
17 октября издание "РИА Новости" опубликовало интервью с бойцом Росгвардии, который уведомляет, что за одну неделю оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства задержали девяносто пособников СБУ и вооружённых сил Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, недавно вошедших в состав России.
По данным росгвардейца, задержанные выдали схроны с оружием, в которых был обнаружен переносной противотанковый комплекс "Игла", пятнадцать гранатомётов, 90 выстрелов к ним и свыше двух с половиной тысяч боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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