Издание "КоммерсантЪ" утверждает, что правительство Сербии начало поддерживать антироссийские санкции под давлением Европейского союза.

17 октября журналисты газеты "КоммерсантЪ" сообщили, что накануне Сербия впервые начала поддерживать курс Евросоюза в отношении России и намерена присоединиться к антироссийским санкциям, поскольку накануне сербский президент Сербии Александр Вучич был уведомлен по закрытым каналам о том, что его страна не вступит в ЕС без выполнения этих условий.

В "Коммерсанте" напомнили, что недавно состоялось голосование в ООН по вопросу признания референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где Сербия открыто выступила против России.