Издание The Washington Post сообщило о существенном росте популярности позиций Владимира Путина в западных государствах.

Американская газета The Washington Post уведомляет, что речь Владимира Путина от 30 сентября в день присоединения четырёх новых регионов к России стремительно набирает популярность на Западе, поскольку именно тогда президент РФ заявил о сломе гегемонии западного мира, который старается придерживаться правил, основанных неизвестным источником.

Публицисты WP уверены, что рост популярности идей Путина на Западе основан на том, что люди начинают понимать неспособность демократии родить сильного политика и президента, который готов привести своё государство к процветанию.