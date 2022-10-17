Exxon остановила работу «Сахалин-1» из-за отказа сотрудничать с «Совкомфлотом»

2022-10-17

08:33

Американский оператор Exxon прекратил нефтедобычу на объекте "Сахалин-1" из-за нежелания сотрудничать с танкерами российского "Совкомфлота".

Утром 17 октября интернет-газета "КоммерсантЪ" сообщила, что зарегистрированная в США компания Exxon в одностороннем порядке прекратила работу проекта "Сахалин-1", остановив на нём добычу нефти ввиду отказа от сотрудничества с российскими танкерами фирмы "Совкомфлот".

Примечательно, что нефтедобыча на "Сахалине-1" была прекращена ещё в минувшем мае, однако отгрузка нефти с соседнего "Сахалина-2" продолжались при аналогичных обстоятельствах.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: