Exxon остановила работу «Сахалин-1» из-за отказа сотрудничать с «Совкомфлотом»
2022-10-17
08:33
Американский оператор Exxon прекратил нефтедобычу на объекте "Сахалин-1" из-за нежелания сотрудничать с танкерами российского "Совкомфлота".
Утром 17 октября интернет-газета "КоммерсантЪ" сообщила, что зарегистрированная в США компания Exxon в одностороннем порядке прекратила работу проекта "Сахалин-1", остановив на нём добычу нефти ввиду отказа от сотрудничества с российскими танкерами фирмы "Совкомфлот".
Примечательно, что нефтедобыча на "Сахалине-1" была прекращена ещё в минувшем мае, однако отгрузка нефти с соседнего "Сахалина-2" продолжались при аналогичных обстоятельствах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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