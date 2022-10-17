Запад склонил Сербию к принятию антироссийских санкций

Запад склонил Сербию к европейскому выбору по санкциям против Российской Федерации.

17 октября утром информационное издание "Комерсант" пишет, что коллективный Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Сообщается, важным аргументом стал тот факт, что среди кандидатов на вступление в Европейский союз только Сербия отказалась поддержать политику экономического давления на Россию.

В официальном обращении комитета Европарламента по иностранным делам говорится, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в Евросоюз может быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России.

В свою очередь, президент республики Александр Вучич отметил, что Сербия будет придерживаться текущей позиции до тех пор, пока это не вредит национальным интересам. Если же ущерб станет значительно больше, власти будут вынуждены сделать выбор в пользу своей страны.