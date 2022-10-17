Власти Киева рассказали о взрывах в центре городе

2022-10-17

08:40

Мэр Киев а Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушения в центре украинской столицы.

Утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Глава городской администрации Виталий Кличко рассказал, что в Шевченковском районе и центре столицы прогремели мощные взрывы.

Ранее об объявлении воздушной тревоги сообщалось в в семи областях Украины. Горят инфроструктурные объекты в Николаеве.

Опубликовано: Максим Алексеев







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