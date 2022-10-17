Столицу Украины атаковали дроны-камикадзе
2022-10-17
08:55
Дроны-камикадзе нанесли несколько ударов по центральному району Киева в понедельник, 17 октября, сообщают журналисты AFP.
Сообщается что рано утром в Киеве прогремело не менее трех мощных взрывов.
Как сообщил глава офиса президента Украины: «На столицу напали дроны-камикадзе».
После первых ударов журналист AFP увидел, как одно из таких устройств упало на здание, а двое полицейских, стоя на коленях, пытались сбить его из табельного оружия.
Атака была направлена на Шевщенковский район в центре Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко, который попросил население оставаться в убежищах. Информации о возможных перехватах беспилотников не поступало.
Опубликовано: Тарас Медведев
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