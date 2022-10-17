Утром в понедельник армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киева
2022-10-17
09:03
В понедельник утром, 17 октября, в украинской столице произошла серия взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Шевченковском районе. В городе объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в местах, где произошли взрывы, работают экстренные службы.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в убежищах", - сказал написал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко также уточнил, что взрывы произошли в Шевченковском районе — в центре столицы.
Около 7 часов утра Виталий Кличко сообщил о еще двух взрывах в центре Киева.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев атаковали дроны-камикадзе .
"Россияне думают, что это им поможет, но такие действия - как агония. Нам нужно как можно скорее больше систем ПВО. У нас нет времени действовать медленно", - заявил Ермак.
В настоящее время нет информации о количестве пострадавших и раненых.
На прошлой неделе Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, также произошли взрывы в Киеве, где погибли шесть человек.
Российские ракеты поразили объекты критической инфраструктуры.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Bloomberg: США проиграют одновременную войну с Россией, Ираном и Китаем
Войска России уничтожили десятки дронов ВСУ возле Запорожской АЭС
Авиация армии РФ начала прибывать в Беларусь для участия в региональной группировке
FT: Китай вступил в прямое соперничество с Западом из-за поддержки России
Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией