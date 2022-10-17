Утром в понедельник армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киева

В понедельник утром, 17 октября, в украинской столице произошла серия взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Шевченковском районе. В городе объявлена ​​воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в местах, где произошли взрывы, работают экстренные службы.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в убежищах", - сказал написал Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко также уточнил, что взрывы произошли в Шевченковском районе — в центре столицы.

Около 7 часов утра Виталий Кличко сообщил о еще двух взрывах в центре Киева.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев атаковали дроны-камикадзе .

"Россияне думают, что это им поможет, но такие действия - как агония. Нам нужно как можно скорее больше систем ПВО. У нас нет времени действовать медленно", - заявил Ермак.

В настоящее время нет информации о количестве пострадавших и раненых.

На прошлой неделе Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, также произошли взрывы в Киеве, где погибли шесть человек.

Российские ракеты поразили объекты критической инфраструктуры.