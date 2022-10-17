Кличко: в Киеве прогремела серия из четырёх взрывов

2022-10-17

09:04

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о четырёх взрывах в Киеве утром 17 октября.

Утром понедельника киевский мэр Виталий Кличко опубликовал ряд серию сообщений в своём Telegram-канале, где заявил, что в центре украинской столицы прогремело не менее четырёх взрывов. По данным Кличко, один взрыв произошёл в Шевченковском районе Киева и затронул объект важной инфраструктуры.

Также представитель МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что один из дронов-камикадзе попал в жилой дом в центре Киева, в то время как аналогичные дроны наблюдали в населённом пункте Белая Церковь Киевской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: