Кличко: в Киеве прогремела серия из четырёх взрывов
2022-10-17
09:04
Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о четырёх взрывах в Киеве утром 17 октября.
Утром понедельника киевский мэр Виталий Кличко опубликовал ряд серию сообщений в своём Telegram-канале, где заявил, что в центре украинской столицы прогремело не менее четырёх взрывов. По данным Кличко, один взрыв произошёл в Шевченковском районе Киева и затронул объект важной инфраструктуры.
Также представитель МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что один из дронов-камикадзе попал в жилой дом в центре Киева, в то время как аналогичные дроны наблюдали в населённом пункте Белая Церковь Киевской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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