Кличко: в Киеве прогремела серия из четырёх взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о четырёх взрывах в Киеве утром 17 октября.

Утром понедельника киевский мэр Виталий Кличко опубликовал ряд серию сообщений в своём Telegram-канале, где заявил, что в центре украинской столицы прогремело не менее четырёх взрывов. По данным Кличко, один взрыв произошёл в Шевченковском районе Киева и затронул объект важной инфраструктуры.

Также представитель МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что один из дронов-камикадзе попал в жилой дом в центре Киева, в то время как аналогичные дроны наблюдали в населённом пункте Белая Церковь Киевской области.