Премьер-министр Японии приказал провести расследование деятельности секты Луны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник (17 октября) поручил правительству провести расследование в отношении секты Луны, которая стала объектом внимания после убийства бывшего японского лидера Синдзо Абэ.

Предполагаемый убийца Синдзо Абэ, Тэцуя Ямагами изначально заявлял, что его мать сделала очень большие пожертвования этой религиозной организации, что привело их семью к разорению. Подозреваемый также считал, что бывший премьер был близок к секте.

Руководство секты отрицает какие-либо правонарушения, но многие бывшие члены публично критиковали ее в навязывании пожертвований своим последователям. Разоблачения ее связей с видными политическими деятелями Японии способствовали снижению рейтинга популярности. правительства Фумио Кисиды.

Выступая в парламенте в понедельник, премьер-министр указал на «многих жертв» этой церкви и связанных с ней групп, которые оказались в нищете или столкнулись с серьезными семейными проблемами.

«Усилия по оказанию им помощи по-прежнему недостаточны», — сказал он, поэтому «правительство воспользуется своим правом провести расследование в отношении секты в соответствии с Законом».