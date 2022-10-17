Министр Израиля Шай просит Тель-Авив об оказании военной помощи Украине

2022-10-17

09:11

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай настаивает на оказании военной помощи Украине со стороны Израиля.

17 октября министр Израиля по вопросам поддержки диаспоры Нахман Шай опубликовал новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где призвал официальный Тель-Авив оказать масштабную военную помощь Украине. По данным Шая, Иран якобы оказывает военизированную поддержку России, поставляя ей дроны-камикадзе, что должно склонить Израиль к поддержке Украины.

Некоторые западные СМИ обвиняют Тегеран в поставках Москве вооружений, однако иранское правительство отрицает подлинность данной информации. Вместе с тем российские войска действительно начали активно использовать дроны-камикадзе в спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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