Министр Израиля Шай просит Тель-Авив об оказании военной помощи Украине

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай настаивает на оказании военной помощи Украине со стороны Израиля.

17 октября министр Израиля по вопросам поддержки диаспоры Нахман Шай опубликовал новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где призвал официальный Тель-Авив оказать масштабную военную помощь Украине. По данным Шая, Иран якобы оказывает военизированную поддержку России, поставляя ей дроны-камикадзе, что должно склонить Израиль к поддержке Украины.

Некоторые западные СМИ обвиняют Тегеран в поставках Москве вооружений, однако иранское правительство отрицает подлинность данной информации. Вместе с тем российские войска действительно начали активно использовать дроны-камикадзе в спецоперации.