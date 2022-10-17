Израильский министр Нахман Шай призвал начать поставки оружия Украине
2022-10-17
09:12
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай в воскресенье, 16 октября, высказался за оказание военной помощи Украине в связи с информацией о поставках иранских ракет в Россию, пишет издание The Jerusalem Post.
"Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом конфликте", — заявил министр Нахман Шай в своем посте в Twitter.
Он добавил, что "пришло время, чтобы Украина также получила от Израиля военную помощь, такую как предоставляют США и страны НАТО".
Ранее газета Washington Post сообщала, что иранские власти готовятся передать России баллистические ракеты. По данным СМИ, это поставки ракет класса "земля-земля", таких как Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.
В августе Россия начала закупать у Ирана ударные беспилотники, применение которых на украинском поле боя началось в сентябре.
В ответ Министерство иностранных дел Украины проинформировало временного поверенного в делах Ирана в Украине о том, что иранский посол лишен аккредитации и что численность дипломатического персонала посольства Ирана значительно сокращена.
Опубликовано: Николай Скира
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