Financial Times отмечает повышение активности Китая в вопросах поддержки России

Издание сообщает, что стремление Китая поддержать Россию приводит его к прямому соперничеству со странами коллективного Запада.

Financial Times сообщает, что активность Китая в вопросах поддержки России постоянно возрастает. Помощь КНР становится все более явной, что в итоге приводит Пекин к прямому соперничеству со странами Запада.

Такие выводы обозреватели издания сделали на основе документов ЕС, которые главы МИД обсудят на ближайшем саммите.

Странам Европейского союза будет рекомендовано более тесно сотрудничать с США и другими демократическими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить свою зависимость от поставок товаров из Китая.