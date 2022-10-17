Financial Times отмечает повышение активности Китая в вопросах поддержки России
2022-10-17
09:17
Издание сообщает, что стремление Китая поддержать Россию приводит его к прямому соперничеству со странами коллективного Запада.
Financial Times сообщает, что активность Китая в вопросах поддержки России постоянно возрастает. Помощь КНР становится все более явной, что в итоге приводит Пекин к прямому соперничеству со странами Запада.
Такие выводы обозреватели издания сделали на основе документов ЕС, которые главы МИД обсудят на ближайшем саммите.
Странам Европейского союза будет рекомендовано более тесно сотрудничать с США и другими демократическими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить свою зависимость от поставок товаров из Китая.
Опубликовано: Максим Алексеев
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