Курс японской валюты установил новый антирекорд
2022-10-17
09:30
Курс японской национальной валюты опустился до уровня 1990 года, установив новый антирекорд.
Курс японской национальной валюты, йены, продолжает стремительно падать. Торги на Токийской фондовой бирже закончились установление очередного антирекорда.
Курс составил 148,6 йены за доллар. Это худший показатель с 1990 года.
Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с разными подходами центральных банков Японии и США к монетарной политике. Федеральная резервная система поднимает учетную ставку, в то время как Национальный банк Японии пытается ее удержать на отрицательном уровне.
Опубликовано: Максим Алексеев
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