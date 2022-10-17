WP: Идеи Владимира Путина становятся все более популярными на Западе
2022-10-17
09:45
Шеф-редактор «The Washington Post» Марк Фишер пришел к выводу, что продуцируемые президентом России Путиным идеи, обретают все большую популярность у населения США и ЕС.
«Хотя президента России Владимира Путина трудно назвать поборником демократии, в конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединённых Штатов до большей части Европы», — считает автор публикации.
Речь идет о программном выступлении российского лидера на церемонии подписания соглашений о присоедини к РФ четырех новых регионов.
Напомним, что президент Путин заявил тогда о прекращении политики однополярного мира, в котором условия диктуют США и Великобритания.
Опубликовано: Тарас Медведев
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