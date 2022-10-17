Daily Mail: британцы испугались войны НАТО с РФ после слов Путина о глобальном конфликте
2022-10-17
09:50
Издание Daily Mail продемонстрировало реакцию жителей Британии на слова Владимира Путина о риске глобального конфликта между Россией и НАТО.
Накануне британская газета Daily Mail опубликовала новое высказывание Владимира Путина, в котором российский лидер предупреждает Запад о риске глобального конфликта с серьёзными последствиями в случае прямого военного столкновения России со странами Североатлантического альянса.
Читатели Daily Mail согласились с недавним заявлением Путина, отметив, что главы западных стран сознательного провоцируют эскалацию в отношениях с Россией, что возводит политиков коллективного Запада в ранг разжигателей мировой войны, от которой в первую очередь пострадает мирное население.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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