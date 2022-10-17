Байден позаимствовал опыт Трампа для высылки мигрантов

Введенное Трампом в 2020 году правило позволяет США удерживать мигрантов, исходя из необходимости пресечь распространение COVID-19.

Два года назад кандидат Джо Байден громко осудил президента Дональда Трампа за иммиграционную политику, которая приводила к “жестокости и изоляции на каждом шагу”, в том числе по отношению к тем, кто бежал от "жестокого" правительства в Венесуэле.

Теперь, когда все большее число венесуэльцев прибывает на американо-мексиканскую границу по мере приближения выборов 8 ноября, Байден обратился за решением к сценарию своего предшественника.

Байден на прошлой неделе сослался на правило эпохи Трампа, известное как Раздел 42, чтобы лишить венесуэльцев, покидающих свою раздираемую кризисом страну, возможности просить убежища на границе.

Правило, впервые введенное Трампом в 2020 году, использует чрезвычайное управление общественного здравоохранения, чтобы позволить Соединенным Штатам удерживать мигрантов от поиска убежища на границе, исходя из необходимости помочь предотвратить распространение COVID-19.

Согласно новой политике администрации Байдена, венесуэльцы, которые пешком или вплавь пересекут южную границу Америки, будут высланы, а любой венесуэлец, незаконно въехавший в Мексику или Панаму, не будет иметь права въезжать в Соединенные Штаты.

Политика Байдена знаменует собой резкий поворот для Белого дома, который всего несколько недель назад критиковал губернатора Флориды Дж. Рон Десантис и губернатора Техаса Грега Эбботта (оба республиканцы), за то, что они отправили венесуэльских мигрантов, “спасающихся от политических преследований”, на автобусах и самолетах в демократические оплоты.

“Это были дети, они были с мамами, они бежали от коммунизма”, - заявила тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Новая политика Байдена вызвала резкую критику со стороны защитников иммигрантов, многие из которых поспешили указать на параллели с Трампом.

“Вместо того , чтобы восстановить право на убежище , подорванное администрацией Трампа ... администрация Байдена опасно восприняла неудачи прошлого и расширила их, прямо разрешив высылку венесуэльских мигрантов”, - сказала Дженнифер Нагда, директор по политике Молодежного центра по защите прав детей-иммигрантов.

Администрация заявляет, что политика направлена на обеспечение “законного и упорядоченного” въезда венесуэльцев в США.