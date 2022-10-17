Блогер Лена Миро подвергла критике Ольгу Бузову за фотосессию в сауне

Известная блогер Лена Миро в собственной страничке ЖЖ раскритиковала Бузову за ее публично выложенные фотографии сделанные в сауне.

Демонстрируя свое голое тело, пишет Миро, Бузова пытается отобрать титул королевы бани у Анастасии Волочковой.

Бузова нашла где-то сауну, по-быстрому разделась, попыталась усесться на шпагат и начала делать фотографии. И, как всегда, делала все неудачно.

Да и вообще, по мнению блогерши, все, за что ни берется Ольга Бузова, она делает неудачно. Лучше бы уж ничего не делала.