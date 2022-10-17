Блогер Лена Миро подвергла критике Ольгу Бузову за фотосессию в сауне
2022-10-17
10:02
Известная блогер Лена Миро в собственной страничке ЖЖ раскритиковала Бузову за ее публично выложенные фотографии сделанные в сауне.
Демонстрируя свое голое тело, пишет Миро, Бузова пытается отобрать титул королевы бани у Анастасии Волочковой.
Бузова нашла где-то сауну, по-быстрому разделась, попыталась усесться на шпагат и начала делать фотографии. И, как всегда, делала все неудачно.
Да и вообще, по мнению блогерши, все, за что ни берется Ольга Бузова, она делает неудачно. Лучше бы уж ничего не делала.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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