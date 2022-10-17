ВС РФ с помощью дронов-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры Киева
2022-10-17
10:05
Утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев с помощью иранских беспилотников. По данным украинских властей, поврежден дом в центре украинской столицы, сообщает "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на В 9 утра было зарегистрировано четыре удара. Атаки продолжаются. Информация о пострадавших пока уточняется", — проинформировали городские власти.
Жителей призвали оставаться в убежищах.
В сообщении нет упоминания о беспилотниках, но ранее администрация президента Украины заявила, что Киев атакуют с их помощью. СМИ сообщили о кружащих в небе беспилотниках-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии останков одного из дронов.
Кличко также сообщил, что в результате удара в центре города возник пожар в нежилом здании и повреждено несколько жилых домов.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Он подчеркнул, что поступали сообщения о "прибытии групп беспилотников с юга и востока Киевской области".
Утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Сначала было три взрыва, а потом еще два в Шевченковском районе.
Неделю назад, 10 октября, инфраструктурные объекты в столице Украины стали объектом ракетного удара ВС России (впервые с июня этого года).
Вооруженные силы РФ также атаковали критическую инфраструктуру Харькова, Одессы, Днепра, Кривого Рога, Кременчуга, Запорожья, Николаева, Житомира, Винницы, Ивано-Франковска, Тернополя, Львова и Ровно.
Опубликовано: Николай Скира
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