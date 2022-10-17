Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»

Очередная воздушная атака на объекты инфраструктуры Украины привела к тому, что несколько дронов «Герань-2» попали в офис главного энергетического ведомства страны.

Сообщается, что утром 17 октября в Киеве было зафиксировано примерно 5-6 ударов по объектам инфраструктуры. Параллельно дроны-камикадзе атаковали Николаев, Сумы, Одессу, Днепр, Полтавскую и Черниговскую области.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что службы противовоздушной и противоракетной обороны не справляются с защитой воздушного пространства. Сбивается в лучшем случае малая часть беспилотных летательных аппаратов и ракет, большинство выстрелов ПВО и ПРО приходится в воздух и приносят больше вреда собственным мирным объектам, чем российским беспилотникам.