«Попробуем еще»: Дмитрий Хрусталев сделал предложение разведенной Екатерине Варнаве
2022-10-17
10:14
Экс-возлюбленный хочет воссоединиться с актрисой и мечтает о совместном ребенке.
Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава ранее были партнерами по сцене и в жизни. В 2012-м пара закрутила роман. И сразу привлекла внимание публики эпатажностью: высокая длинноногая красавица и низенький, но обаятельный молодой человек.
Отношения шоуменов продлились около двух лет. Варнава за это время успела построить отношения с режиссером Александром Молочниковым, выйти за него замуж и развестись.
Но, как выяснилось, Хрусталев не прочь опять сойтись с экс-возлюбленной. Екатерина выложила в соцсети видео, в котором снялась вместе с Хрусталевым. В ролике Дмитрий делится надеждами на счастливую семейную жизнь с Екатериной.
"Родишь ребенка, и я буду тебя содержать, ты будешь себя отдавать", - сделал предложение экс-возлюбленной Хрусталев. Та в ответ пояснила: "Митька хочет, чтоб я ему ребенка родила". И добавила, что ей такая идея не по душе.
Однако Хрусталев проявил настойчивость. Он уверен, что это "неплохой вариант". "А что, давай попробуем еще раз? Чего нет?", - спросил шоумен Екатерину.
К слову, Хрусталев тоже успел жениться после расставания с Варнавой. Его супруга - бывшая участница конкурса красоты «Мисс Блонд Украина» Марии Гончарук.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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