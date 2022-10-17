Подснежники в Аркаиме расцвели в середине осени
2022-10-17
10:21
Заповедник Аркаим Челябинской области радует глаза посетителей необычным зрелищем: в нем посреди октября зацвели прострелы.
Прострелы принято именовать подснежниками Урала, а их цветение попалось в глаза Аркадию Щохину, работающему в Аркаиме геологом.
Местные ученые пояснили, что подобное явление именуется яровизацией. Прострелы восприняли первые морозы и снежок как зиму, а пришедшее потепление посчитали весной.
Правда с понедельника на территории Южного Урала похолодает, так что желающим полюбоваться редким зрелищем следует поспешить.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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