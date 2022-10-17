Подснежники в Аркаиме расцвели в середине осени

Заповедник Аркаим Челябинской области радует глаза посетителей необычным зрелищем: в нем посреди октября зацвели прострелы.

Прострелы принято именовать подснежниками Урала, а их цветение попалось в глаза Аркадию Щохину, работающему в Аркаиме геологом.

Местные ученые пояснили, что подобное явление именуется яровизацией. Прострелы восприняли первые морозы и снежок как зиму, а пришедшее потепление посчитали весной.

Правда с понедельника на территории Южного Урала похолодает, так что желающим полюбоваться редким зрелищем следует поспешить.