Подснежники в Аркаиме расцвели в середине осени

2022-10-17

10:21

Заповедник Аркаим Челябинской области радует глаза посетителей необычным зрелищем: в нем посреди октября зацвели прострелы.

Прострелы принято именовать подснежниками Урала, а их цветение попалось в глаза Аркадию Щохину, работающему в Аркаиме геологом.

Местные ученые пояснили, что подобное явление именуется яровизацией. Прострелы восприняли первые морозы и снежок как зиму, а пришедшее потепление посчитали весной.

Правда с понедельника на территории Южного Урала похолодает, так что желающим полюбоваться редким зрелищем следует поспешить.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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