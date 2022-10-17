Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила татуировку с инициалами Мужа Дэвида

Модельер пояснила, что они утратили свой первоначальный вид, стали кровоточить, потому пришлось принять меры.

Виктория Бекхэм опровергла слухи об удалении татуировки. После того, как на недавних фотографиях ее татуировка с инициалами мужа Дэвида Бекхэма оказалась очень выцветшей, возникли предположения о статусе брака дизайнера, длившегося более 20 лет.

Но бывшая Spice Girl, как выяснилось, удаляет множество татуировок, а не только инициалы на внутренней стороне запястья.

"Они просто стали выглядеть некрасиво", - пояснила 48-летняя певица. Она отметила, что СМИ стали спекулировать на этой теме. "Бросала ли я своего мужа? Нет, меня просто немного тошнило от татуировки. Все очень просто", - пояснила модельер.

Мать четверых детей также уточнила, что она не против татуировок, и похвалила "великолепные" татуировки мужа и детей. Но некоторые из ее собственных, которые она получила "давным-давно", начали кровоточить и приобрели "какой-то голубоватый" цвет, так что "очищение" было в порядке вещей.

Ведущий Today также спросил Бекхэм о браке ее старшего сына Бруклина с Николой Пельтц Бекхэм и о том, какие "уроки" о браке она ему преподала.

"Я думаю, что ты никогда не сможешь по-настоящему дать совет, - ответила звезда. - Дети должны разобраться в этом сами, но вы должны быть там, и мы очень близки".