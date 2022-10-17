По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35

Эта информация поступила от спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Как сообщил чиновник, в результате ракетного удара, нанесенного с самолета СУ-35, пострадал один из объектов критической инфраструктуры.

Также поступила информация о воздушных атаках и на другие регионы Украины. Так, в Киеве удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию государственной корпорации «Укрэнерго». В Харькове в результате утренних ударов отключилось электричество, не работает метрополитен. Также были атакованы объекты инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Днепре, Черниговской и Харьковской областях.