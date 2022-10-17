По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
2022-10-17
10:46
Эта информация поступила от спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
Как сообщил чиновник, в результате ракетного удара, нанесенного с самолета СУ-35, пострадал один из объектов критической инфраструктуры.
Также поступила информация о воздушных атаках и на другие регионы Украины. Так, в Киеве удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию государственной корпорации «Укрэнерго». В Харькове в результате утренних ударов отключилось электричество, не работает метрополитен. Также были атакованы объекты инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Днепре, Черниговской и Харьковской областях.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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