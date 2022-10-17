Южная Корея начала военные учения с участием армии США

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о начале учений в ответ на запуски баллистических ракет со стороны КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о начале регулярных учений с участием военнослужащих США в ответ на запуски баллистических ракет со стороны КНДР.

Военные маневры по защите страны пройдут с 17 по 28 октября. Политическое руководство Республики Корея не скрывает, что мероприятие проводится в связи с многочисленными угрозами со стороны Северной Кореи.

Ранее КНДР провела артиллерийские стрельбы и совершила 27-й в этом году запуск баллистической ракеты с сторону Японского моря.